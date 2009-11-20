Тимошенко заборонила шестиденку і довідки в школах

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству охорони здоров’я і органам місцевої влади забезпечити дотримання переважно п’ятиденного режиму навчання у навчальних закладах.

Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів від 18 листопада, розміщеному на Урядовому порталі.

МОЗ, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям доручено “вжити заходів до запобігання впровадженню спеціальних режимів навчання у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах після перерви у навчанні у зв’язку з епідемічною ситуацією, зокрема, забезпечити дотримання переважно п’ятиденного режиму навчання та відновлення навчального процесу без витребування в учнів загальноосвітніх навчальних та дошкільних закладів додаткових довідок”.

Міністерству освіти і науки доручено з метою виконання навчальних планів активізувати після перерви у навчанні у зв’язку з епідемічною ситуацією застосування в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах самостійної і дистанційної форми навчання, зокрема за допомогою Інтернету.

Міністерству охорони здоров’я доручено підготувати та подати для розгляду на засіданні Кабінету міністрів України 25 листопада 2009 р. план заходів щодо забезпечення розвитку та переоснащення державної санітарно-епідеміологічної служби із зазначенням переліку необхідного обладнання, строків його встановлення та обсягу фінансування;

Крім того, МОЗ до 25 листопада 2009 р. доручено підготувати та внести на розгляд Кабінету міністрів України проект Комплексної державної програми створення вітчизняних імунобіологічних препаратів “Українська вакцина” і план заходів із проведення імунізації населення.