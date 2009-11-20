У Міноборони планують запровадити військову поліцію

У Міністерстві оборони України планують запровадити військову поліцію з антикорупційними підрозділами.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, у 2010 році планується створити на базі Військової служби правопорядку у Збройних силах України (ВСП) радикально нову структуру із новими завданнями і повноваженнями – військову поліцію.

Окрім цього, визначено формування з 1 січня 2010 року в усіх органах Військової служби правопорядку підрозділів по боротьбі з корупцією.

Як уточнили у Міноборони, реорганізація ВСП у військову поліцію передбачає внесення змін до Закону “Про військову службу правопорядку у Збройних силах України”, прийнятого Верховною Радою у 2002 році.