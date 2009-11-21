На Херсонщині школи відкриються з понеділка

23 листопада навчальні заклади Херсонської області відновлять роботу після карантину

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Херсонської ОДА з посиланням на результати наради обласної надзвичайної протиепідемічної комісії

Згідно з повідомленням, закінчення карантину пов`язане з істотним зниженням рівня захворюваності на ГРВІ та грип в області загалом і серед дітей зокрема.

Водночас у Херсонській області залишаються чинними інші карантинні заходи, застосовані для захисту від грипу і ГРВІ.