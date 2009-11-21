На Херсонщині школи відкриються з понеділка
10:14, 21 листопада 2009Суспільство
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В іншому карантин - чинний
23 листопада навчальні заклади Херсонської області відновлять роботу після карантину
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Херсонської ОДА з посиланням на результати наради обласної надзвичайної протиепідемічної комісії
Згідно з повідомленням, закінчення карантину пов`язане з істотним зниженням рівня захворюваності на ГРВІ та грип в області загалом і серед дітей зокрема.
Водночас у Херсонській області залишаються чинними інші карантинні заходи, застосовані для захисту від грипу і ГРВІ.
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