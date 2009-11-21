На Житомирщині працівники банку викрали зі сховища понад 1,4 млн.
12:30, 21 листопада 2009Суспільство
1465 0
Порушено кримінальну справу
У Житомирській області працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили двох співробітників банку, які впродовж вересня-жовтня цього року викрали зі сховища понад 1,4 млн. гривень.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, стосовно крадіїв порушено кримінальну справу за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter