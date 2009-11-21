На Житомирщині працівники банку викрали зі сховища понад 1,4 млн.

У Житомирській області працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили двох співробітників банку, які впродовж вересня-жовтня цього року викрали зі сховища понад 1,4 млн. гривень.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, стосовно крадіїв порушено кримінальну справу за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.