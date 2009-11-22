Україна увійшла до списку країн, найризикованіших для інвесторів

Україна увійшла до списку найризикованіших для інвесторів країн.

Про це йдеться у дослідженні лондонської компанії Credit Market Analysis, передає телеканал “24”.

Зокрема, за оцінками аналітиків, найбільший ризик для інвесторів представляють державні облігації України, Аргентини, Венесуели, Латвії, Ісландії, Литви, Казахстану, Лівану та Росії.

В рейтингу найбільш надійних емітентів держоблігацій лідерами стали Австралія та Нова Зеландія, витіснивши з передових позицій Швейцарію та Японію.

Аналітики пояснюють, що зростання цін на сировину підтримує відновлення економік Австралії та Нової Зеландії, що позитивно позначається на їх привабливості для інвесторів.