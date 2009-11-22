Україна увійшла до списку країн, найризикованіших для інвесторів
11:45, 22 листопада 2009Суспільство
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Лідери - Австралія та Нова Зеландія
Україна увійшла до списку найризикованіших для інвесторів країн.
Про це йдеться у дослідженні лондонської компанії Credit Market Analysis, передає телеканал “24”.
Зокрема, за оцінками аналітиків, найбільший ризик для інвесторів представляють державні облігації України, Аргентини, Венесуели, Латвії, Ісландії, Литви, Казахстану, Лівану та Росії.
В рейтингу найбільш надійних емітентів держоблігацій лідерами стали Австралія та Нова Зеландія, витіснивши з передових позицій Швейцарію та Японію.
Аналітики пояснюють, що зростання цін на сировину підтримує відновлення економік Австралії та Нової Зеландії, що позитивно позначається на їх привабливості для інвесторів.
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