Приїзду Ющенка чекають на 70-річчі Волинської області

На заходи з нагоди 70-ї річниці утворення Волинської області та 810-ї річниці Волинсько-Галицького князівства очікують приїзду Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на нараді начальник Головного управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації Юрій ВЕРБИЧ.

За його словами, в області до 70-ї річниці її утворення вже реалізовано низку організаційних, культурно-мистецьких, спортивно-масових та інформаційно-просвітницьких заходів. Серед них - проведення Європейських днів добросусідства, Волинський інвестиційний форум, обласна науково-практична конференція «Минуле і сучасне Волині та Полісся. Володимир-Волинський в історії України і Волині», 11-й Міжнародний пленер художників «Колорит».

Також він зазначив, що заключним етапом відзначення 70-ї річниці утворення Волинської області та 810-ї річниці Волинсько-Галицького князівства стане проведення 4 грудня у Луцьку урочистостей, в яких планується участь Президента України В.ЮЩЕНКА.

*** Волинська область - область на північному заході України, утворена 4 грудня 1939 року після возз’єднання західноукраїнських земель в єдиній Україні.