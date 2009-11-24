Перед Газпромом піднімуть питання про відмову від принципу “бери або плати”

Європейські компанії, що займаються купівлею газу в "Газпрому", мають намір порушити питання про відмову від принципу "бери або плати", записаного в контрактах на купівлю газу.

Про це в ефірі "5 каналу" в понеділок увечері заявив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ.

"Такий принцип присутній в усіх без винятку газових контрактах. Ми знаємо, що зараз усі компанії мають намір порушити це питання, але ми не маємо поки що підтвердження, що "Газпром" готовий піти на зміну цього принципу. Найімовірніше, цей контрактний принцип буде ще деякий час залишатися в усіх контрактах без винятку, чи то в контракті "Нафтогазу" чи якихось інших компаній", - зазначив Г.НЕМИРЯ.