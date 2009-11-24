Експерт застерігає: карантин скасовано, але розслаблятися ще рано

Якщо в сім`ї є хоч один хворий на грип або ГРВІ, діти (навіть, якщо у них не спостерігається симптомів застудного захворювання) мають лишатися удома не менше 5 днів, оскільки саме впродовж цього часу, ймовірно, можуть бути інфіковані вірусом, заявив в інтерв`ю УНІАН засновник і президент фонду Eurolab, керівник штабу «Кияни проти грипу» Андрій ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.

За його словами, найвищий ризик передачі існує протягом перших 5 днів захворювання одного з членів родини - близько 90% (з максимальним ризиком передачі в перший день захворювання - близько 40%), цей захід також попереджає поширення вірусу в навколишнє середовище.

«Наші діти масово повернуться в школу вже 25 листопада, але розслаблятися рано. Ймовірно, рівень захворюваності продовжуватиме зростати. Тому Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує вести щоденне спостереження за дітьми і персоналом, щоб запобігти контактам хворих зі здоровими людьми, якщо необхідно, вимірювати температуру і оглядати слизову носоглотки. Якщо виявлено симптоми грипу або гострого респіраторного захворювання, необхідно відразу ізолювати хворого і звернутися за медичною допомогою", - зазначив А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Мета громадської ініціативи народний штаб «Кияни проти грипу» - зменшити рівень захворюваності серед населення на грип і інформувати про особливості перебігу хвороби і запобіжні засоби. Однією з перших ініціатив, здійснених народним штабом за підтримки благодійного фонду «Eurolab», була організація безкоштовних пунктів тестування на грип А/H1N1 у найбільших торгово-розважальних центрах Києва.

Про особливості грипу А/H1N1 і перебігу хвороби можна дізнатися на спеціально створеному сайті: www.griph1n1.com.ua