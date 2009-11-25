Санстанція загрожує зупинити КрАЗ

Кременчуцька міська СЕС погрожує припинити роботу автомобільного заводу КрАЗ (Кременчук, Полтавська обл.) через неопалення цехів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив завідувач відділенням гігієни праці міської санстанції Сергій КУЗЬМЕНКО.

«Оскільки Кременчуцький автомобільний завод так і не дав тепло в цехи, санстанція спочатку оштрафує головного енергетика, а якщо наступного понеділка нічого не зміниться, то ми ставитимемо питання про припинення роботи цього підприємства», - сказав С.Кузьменко.

Він також зазначив, що минулого тижня СЕС виписала керівництву заводу розпорядження щодо включення опалення цехів.