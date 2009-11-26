Погода на завтра

Завтра в Україні істотні опади не очікуються, лише вдень у Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті невеликий дощ.

Вночі та вранці місцями тумани, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, вдень у Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на узбережжі морів до 9°; вдень 5-10°, у південних областях, на Закарпатті та Прикарпатті до 13°, в Криму 11-16°.

У Київській області у п’ятницю очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°. У Києві температура вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°.