Тернопільська облрада висловила недовіру губернатору

Тернопільська обласна рада висловила недовіру голові обласної державної адміністрації Юрію ЧИЖМАРЮ.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 64 із 77 зареєстрованих депутатів.

Ще на початку сесії голова фракції ВО “Свобода” Олег СИРОТЮК висловив незадоволення тим, що в день проведення сесії було скликано колегію облдержадміністрації. “Через це, як ми зараз бачимо, немає тих депутатів, які є головами райдержадміністрацій чи керівниками, які змушені зараз бути на колегії”, - сказав О.СИРОТЮК. Він також додав, що облдержадміністрація не рідко не виконує рішень облради, зокрема, невчасно подає програми, а відтак запропонував заслухати на сесії звіт голови ОДА Ю.ЧИЖМАРЯ.

Після того, як депутати включили звіт губернатора в порядок денний, Ю.ЧИЖМАРЮ одразу від облради було направлено відповідного листа із повідомленням.

Оскільки до завершення сесії він так і не з’явився у залі засідань, депутати, обговоривши питання “Про стан виконання Тернопільською обласною державною адміністрацією рішення Тернопільської обласної ради від 20 серпня 2009 року № 709 “Про ситуацію, що склалася з вивезенням твердих побутових відходів у м. Тернополі”, висловили йому недовіру із формулюванням: “У зв’язку з грубим ігноруванням вимог законодавства та невиконанням рішення Тернопільської обласної ради від 20 серпня 2009 року № 709 “Про ситуацію, що склалася з вивезенням твердих побутових відходів у м. Тернополі”.

Під час обговорення питання депутати з фракції ВО “Свобода” наголошували на тому, що обласну програму поводження з твердими побутовими відходами на 2009-2012 роки облдержадміністрація подала із місячним запізненням і не належним чином підготовлену, в результаті чого її повернули на доопрацювання.

У свою чергу перший заступник голови обласної ради, член фракції “Єдиний Центр” Сергій ТАРАШЕВСЬКИЙ висловив переконання, що така позиція є радше “політичними іграми”. Тому наголосив, що фракція не підтримуватиме таку пропозицію. У цьому ж запевнив і голова фракції Партії регіонів Орест МУЦ.

На некоректності розглядати таке питання за відсутності самого Ю.ЧИЖМАРЯ зауважили представники фракції УНП.

Втім, коли рішення таки поставили на голосування, воно набрало 64 голоси.

У рішенні також вказано, що його слід направити Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ “для прийняття рішення про усунення з займаної посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації ЧИЖМАРЯ Юрія Васильовича”.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня 2008 року обласна рада попереднього скликання, яку очолював представник БЮТ, уже висловлювала недовіру Ю.ЧИЖМАРЮ. Тоді за таке рішення проголосував 61 депутат.