Експерт: НБУ вийшов на відкриті торги, щоб підтримати долар

Національний банк України (НБУ) перейшов на підтримку долара, виставивши заявку на його придбання за курсом 7,98 грн./дол.

Так агентству УНІАН прокоментував поточну ситуацію на валютному ринку економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він підкреслив, що у четвер Нацбанк вийшов на відкриті торги на валютному ринку вперше після відсутності впродовж понад двох місяців.

За словами економіста, вчора унаслідок дій НБУ гривня зміцнилася до долара лише на 0,1%. З початку ж листопада українська валюта ревальвувала до американської на 1,5%, зазначив О.БЛІНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9850/8,0170 грн./дол., на 12:00 ціни впали до 7,9670/7,9845 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні піднялися до 7,9790/7,9980 грн./дол.

Вчора США святкували День Подяки. У зв`язку з цим торги американською валютою проводилися валютуванням ТОМ, але, незважаючи на це, ціни на долар продовжували падати, а НБУ вийшов на ринок з купівлею валюти.