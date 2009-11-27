Дубина вже передумав щодо газової формули

Формула розрахунку ціни газу може коректуватися для оптимізації вартості палива для України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі НАК «Нафтогаз України», так компанія уточнила свою позицію щодо переговорів з «Газпромом» відносно формули ціни газу.

«Ми вважаємо, що формула розрахунку вартості газу, яка передбачена у контракті між компанією і ВАТ «Газпром», може підлягати обговоренню і коректуванню для оптимізації ціни на газ для України. У той же час, НАК «Нафтогаз України» поки що не має відповіді на свої пропозиції з боку «Газпрому», і продовжує переговорний процес», - наводить прес-центр слова голови правління НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні О.ДУБИНА на прес-конференції сказав, що НАК «Нафтогаз України» вважає безглуздим переглядати зафіксовані у контрактах з ВАТ «Газпром» формули, за якими розраховується ціна на російський газ, що імпортується, і ставка транзиту російського газу територією України.

«Є формула одна, є зафіксована формула друга, за всіма цими формулами живуть контракти. Погані вони чи хороші, можуть довго говорити експерти все, що завгодно. Це є той факт, який на той момент можна було підписати. Немає сенсу переглядати щось», - сказав він.

Довідка УНІАН. 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали нові довгострокові роздільні контракти на транзит російського газу до Європи через Україну й постачання газу українським споживачам. Контракти не передбачають посередників між компаніями. Термін дії контрактів - із 2009 по 2019 рік включно.

Контракт на транзит передбачає збереження в 2009 році пільгової транзитної ставки 1,7 дол. за транспортування 1000 куб. м на 100 км. Із 1 січня 2010 року ставка транзиту стане ринковою, і розраховуватиметься за загальноприйнятою європейською формулою.

Відповідно до контракту на постачання газу до України, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни зі знижуючим коефіцієнтом 0,8 базова ціна - 450 дол. за 1000 куб. м). Ціна змінюється за формулою щокварталу.

Із 1 січня 2010 року «Газпром» почне продавати газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.