У центрі Запоріжжя розстріляно чоловіка

У Запоріжжі в центрі міста розстріляно чоловіка.

Як повідомили УНІАН у керівництві прокуратури Запорізької області, злочин здійснений сьогодні близько 18.30 на вул. Трегубова в Ленінському районі Запоріжжя.

"Унаслідок злочину загинув чоловік, особа якого поки що не встановлена. За словами свідків, вони почули одиничний постріл, після чого побачили чоловіка середніх років на землі. За попередніми даними, він одержав 1 кульове поранення в область серця (імовірно, з пістолета), яке і виявилося смертельним", - повідомили в прокуратурі.

На місці події працюють співробітники підрозділів ГУ МВС України в Запорізькій області і прокуратури, що встановлюють причини і обставини трагедії.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 115 Кримінального кодексу України - "Умисне вбивство".