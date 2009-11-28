Прикарпаття відзначить 70-річчя приєднання до УРСР

Прикарпаття 70-річчя утворення області відзначить вечором-реквієм «Ровесники «Дем’янового Лазу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК, відповідаючи на запитання: як область готується зустріти 70- річчя свого утворення.

«6 грудня 2009 року з нагоди дати приєднання Західної України до Української РСР відзначимо вечором-реквієм «Ровесники «Дем’янового Лазу», - зауважив голова облдержадміністрації. – Якщо Львів і Тернопіль відмовилися відзначати цю дату, то ми не можемо відкидати цю подію. Так як і ми не можемо замовчувати той факт, що після об’єднання було багато біди і жертв, людей вивозили на Сибір, розстрілювали. Молодь про ці факти має знати. Ми пам’ятаємо дату, але не святкуємо».

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 11 жовтня 2009 р. під час відкриття музею жертв комуністичних репресій в урочищі “Дем`янів Лаз” поблизу Івано-Франківська наголосив, що для відновлення історичної правди потрібно не тільки пам`ятати про героїв, а й знати про катів, зрадників нації.

В кінці червня 1941 року урочище “Дем`янів Лаз” стало місцем масового знищення органами НКВС в`язнів тюрем. У 60-ті роки це місце було за наказом партійних керівників розчищене і використовувалося для господарських потреб, а в 1984-1985 роках було завалене будівельним сміттям.

Восени 1989 року на цьому місці були проведені розкопки, які виявили поховання понад сотні жертв комуністичного терору. Нині на цьому місці зведений Меморіальний комплекс, створено музей жертв комуністичних репресій.

Довідка УНІАН. Івано-Франківська область утворена 4 грудня 1939 року (до 1962 року — Станіславська область). Розташована на південному заході України. Вона межує з Львівською, Тернопільською, Чернівецькою та Закарпатською областями. На крайньому півдні межа області є державним кордоном України з Румунією. Межа із Закарпаттям, що проходить по Карпатському хребту, протягом століть, до 1945 року, теж була кордоном - то з Угорщиною, то з Чехословаччиною. Івано-Франківська, Львівська та Тернопільська області - мають історичну назву - Галичина.