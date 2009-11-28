Київрада створила нове КП замість того, де 2 роки тому загубили печатку

Депутати Київської міської ради створили нове комунальне підприємство, що займатиметься водним фондом столиці, «Київземводфонд» і передали йому все майно, що було на балансі КП «Плесо».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії Київської міської ради. За це рішення проголосував 81 з 112 присутніх в залі депутатів Київради.

Згідно з рішенням, встановлено мінімальний розмір статутного фонду новоствореного підприємства у розмірі 100 тис. грн. Київській міській державній адміністрації доручено здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо виконання цього рішення і затвердити статут спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства «Київземводфонд».

Доповідаючи з цього питання заступник голови КМДА Валерій МИРОНОВ зазначив, що потреба у створенні нового комунального підприємства, яке займатиметься водними ресурсами столиці, викликана тим, що в «Плесо» останні два роки проводяться численні перевірки у зв’язку з тим, що було загублено печатку цього підприємства та частину документації, зокрема, бухгалтерські документи. Наразі рахунки підприємства постійно блокуються, й через це «Плесо» не може працювати.

У зв’язку з цим мерія вважає за необхідне створити нове підприємство з аналогічними функціями, якому буде передано майно КП «Плесо» й збережено трудовий колектив шляхом його переведення у штат нового підприємства. Депутати доручили протягом місяця відкорегувати положення про роботу новоствореного підприємства та провести роботу із забезпечення переведення робітників з «Плеса» в «Київземводфонд». Після цього передбачається ліквідація КП «Плесо».

Крім того, сьогодні депутати на сесії ухвалили рішення про створення нового управління в структурі Київської міської державної адміністрації, а саме управління з охорони, утримання та експлуатації внутрішніх водойм столиці й земель водного фонду.

За відповідний проект рішення проголосували 74 із 112 присутніх у залі депутатів.

Найближчим часом передбачається затвердити положення про нове управління. Київській міській державній адміністрації доручено в установленому порядку вирішити питання фінансового забезпечення та закріплення майна за цим управлінням.