Газпром схилив французів до участі в будівництві “Південного потоку”

“Газпром” та французька компанія Electricité de France (EDF) підписали Меморандум про участь у будівництві “Південного потоку”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Газпрому”, документ було підписано 27 листопада у Парижі.

У документі зазначається, що деталі участі EDF у проекті будуть обговорені спільно з італійською ENI, яка на сьогодні має 50% акцій оператора морської частини “Південного потоку” South Stream AG.

Меморандум також передбачає, що приєднання EDF до Південного потоку призведе до укладення нових довготермінових контрактів на постачання газу, що забезпечить стабільне постачання газу з Росії для EDF, яка у 2008 році придбала 29 млрд. кубометрів газу, у довгостроковій перспективі

Крім того, сторони домовилися розширити співпрацю в електричному секторі Франції та інших країн.

Довідка УНІАН. Проект "Південний потік" створюється для диверсифікації поставок російського природного газу до Європи і зниження залежності постачальників і покупців від країн-транзитерів, зокрема від України і Туреччини. Його реалізацію вестимуть російський держмонополіст "Газпром" та італійський концерн ENI. Проект передбачає прокладання підводної частини газопроводу протяжністю 900 км від російської компресорної станції "Берегова" в Краснодарському краю до болгарського узбережжя. Далі одна з двох гілок наземної частини трубопроводу проляже територією Болгарії і Греції і через Адріатичне море - до Італії. Маршрут другої гілки поки що не визначено. «Газпром» оцінює будівництво газопроводу «Південний потік» у 19-24 млрд. євро.