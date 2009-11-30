У Львівській політехніці відкриють "Галерею ректорів"

Національний університет «Львівська політехніка» святкує своє 165-річчя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі вузу, 30 листопада в університеті урочисто відкриють Галерею портретів ректорів «Львівської політехніки».

«Поки що Галерея складається лише з 14 портретів ректорів, які виконав викладач кафедри дизайну та основ архітектури «ЛП» художник Віктор ШТЕЦЬ. А впродовж усіх 165 літ «Львівську політехніку» очолювало 57 керівників», - інформує прес-служба.

Як інформує прес-служба, в рамках святкувань також відбудеться урочисте відкриття інформаційно-навчального комп’ютерного комплексу НУ «Львівська політехніка», який складатиметься з 18 сучасних комп’ютерних лабораторій для навчального процесу, наукової роботи працівників та студентів, а також для бібліотечного обслуговування.

1 грудня, в актовій залі університету відбудеться урочиста академія до 165-річчя «Львівської політехніки» за участі керівництва міста та області, відомих випускників навчального закладу та закордонних гостей.

Довідка УНІАН. Першим директором Технічної академії був доктор філософії Флоріан Шиндлер. Тоді Технічна академія наймала приміщення у так званому будинку Даровського, на розі теперішніх вулиць Вірменської і Театральної у Львові.

З 1871 року Технічна академія отримала права вищого навчального закладу, в статуті якої було визначено, що нею керує Колегія професорів на чолі з ректором, якого вона обирає зі свого складу терміном на один навчальний рік.

Першим уже ректором Технічної академії на 1872/1873 навчальний рік обрали професора фізики Фелікса Стжелецького.

З жовтня 1877 р. Академія отримала назву Політехнічна вища школа, а її ректором обирали професора архітектури Юліана Захарєвича - автора і зодчого спеціальної будівлі для навчального закладу (нині головний корпус»Львівської політехніки»).