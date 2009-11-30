Київрада віддала під забудову ще шмат землі біля Замку Річарда

Київрада передала під забудову чергову земельну ділянку біля Замку Річарда на Андріївському узвозі

Київська міська рада передала під забудову чергову земельну ділянку заповідника “Стародавній Київ” на Андріївському узвозі, 17 (територія, що прилягає до Замка Річарда – УНІАН). Ділянку передано компанії “Транзнешнл Рісорз. Л.Л.С.” з метою здійснення реставрації та будівництва з наступним обслуговуванням майнового комплексу з об’єктами соціальної інфраструктури.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні Київради 27 листопада. За підготовлений проект рішення проголосували 87 депутатів міськради.

Згідно з прийнятим рішенням, земельна ділянка площею 0,2 га передана в довгострокову оренду на 50 років.

Землю передано незважаючи на зауваження Управління правової експертизи проектів рішень та розпоряджень Київської міської ради від 12 жовтня ц.р. Проект повертався на доопрацювання. У зауваженнях зазначалось, що вказана земельна ділянка належить до земель державного історико-архітектурного заповідника “Стародавній Київ”, що занесений до списку об’єктів культурної спадщини національного значення Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Відповідно до законодавства, проект землевідведення потребує обов’язкового проведення державної експертизи, а попередній висновок від 10.03.2006 р. втратив свою чинність. Крім того, втратив чинність висновок Держуправління екології та природних ресурсів у м.Києві від 23.03.2005. У зв’язку з вищевикладеним проект не відповідає вимогам Земельного кодексу України, підкреслювало Управління правової експертизи.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня ц.р. Київрада своїм рішенням відвела компанії “Транзнешнл Рісорз. Л.Л.С.”, з якою підписано угоду про партнерство, ділянку землі на Андріївському узвозі, 15, біля відомого Замку Річарда. Земельна ділянка також передана в оренду на 50 років.

У рішенні зазначається, що угода про співпрацю і співробітництво Київрадою й “Транзнешнл Рісорз. Л.Л.С.” була підписана 6 грудня 2001 року й передбачала проведення робіт з реставрації та пристосування пам’ятки архітектури (Замку Річарда) та подальше його обслуговування й експлуатацію як майнового комплексу з об’єктами соціальної інфраструктури. У зауваженнях начальника ГУ земельних ресурсів Юрія КУЛАКОВСЬКОГО до підготовленого проекту рішення зазначалось, що питання довідведення землі компанії “Транзнешнл Рісорз. Л.Л.С.” має бути погоджено з постійною комісією Київради з питань культури та туризму.

Керівник вказаної комісії Київради Олександр БРИГИНЕЦЬ в інтерв’ю УНІАН сказав, що направив відповідні запити стосовно необхідності довідводу земельної ділянки і потреби в ньому. Але на момент прийняття рішення на засіданні сесії так і не отримав відповіді на свій запит. Крім того, він висловив сумнів у доцільності прийняття такого рішення, виходячи з того, що із 2001 року компанія “Транзнешнл Рісорз. Л.Л.С.” не проводила жодних робіт у Замку Річарда, “він як стояв у занедбаному стані, так і сьогодні таким залишається”.

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