Затримано групу, що намагалася підкорити собі маршрутки в Києві

Працівники карного розшуку Києва затримали угруповання разом із його лідером на прізвисько "Бабай", яке впродовж року намагалося підпорядкувати собі столичних перевізників пасажирів шляхом погроз і перешкод їхній діяльності.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві.

За даними правоохоронців, до складу угруповання входило четверо жителів столиці.

Як зазначили в міліції, "вони пропонували перевізникам певні умови (які саме - у главку поки не уточнюють), а в разі відмови від їх виконання погрожували фізичною розправою, блокували транспортні засоби на маршруті, проколювали їм колеса тощо".

Наразі стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ч.2. ст.206 (перешкоджання господарській діяльності) Кримінального кодексу України.