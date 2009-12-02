Україна має замінити 20-30% імпортних енергоресурсів на альтернативні

Україна, починаючи з 2016 року, планує заміщати в енергобалансі країни альтернативними джерелами енергії 20-30% енергоресурсів, що імпортуються.

Про це говориться у розпорядженні Кабінету міністрів (від 25 листопада №1422-р), яким внесено зміни до концепції "Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 рр.".

Згідно з документом, обнародуваним на Урядовому порталі, до 2016 року Україна планує, зокрема, заміщати альтернативною енергією 15 млрд. куб. м газу і 1 млн. тонн нафти.

При цьому під час реалізації програми планується скоротити енергоємність ВВП на 20% порівняно з 2008 роком (4% скорочення щорічно).

Скорочення енергоємності ВВП планується досягти за рахунок впровадження когенераційних установок, технологій електротеплоакумуляційного обігріву, використання теплової енергії сонця, видобутку і використання газу метану вугільних родовищ. Також планується активізувати роботу з виробництва і використання біопалива, розвитку вітроенергетики, модернізації газотранспортної системи, систем тепло- і водопостачання, теплових електростанцій і теплоелектроцентралей.

Орієнтовний обсяг фінансування програми енергоефективності становить близько 250 млрд. грн. Фінансування заходів програми планується здійснювати за рахунок коштів Держбюджету та інших джерел. При цьому обсяг бюджетних коштів визначається щорічно, виходячи з фінансових можливостей бюджету.