На ринку вторинного житла знижується кількість прямих купівель

Ріелтори прогнозують збільшення кількості операцій «взамін» на ринку вторинного житла Києва до кінця року.

Про це УНІАН повідомили в агентстві нерухомості Real Druzi.

Згідно з повідомленням, у листопаді кількість операцій «взамін» (придбання нового житла з доплатою при продажу старого, придбання квартир унаслідок розселення), проведених агентством, зросла на 4% порівняно з жовтнем. При цьому ланцюжки, в середньому, складалися з 3-4 квартир і могли досягати 6 квартир і більше. При цьому збільшився і термін експозиції об`єктів.

В агентстві зазначили, що середній термін експозиції ліквідного об`єкту, який виставлявся за середньоринковою ціною при «прямій» купівлі (коли покупець мав на руках кошти, необхідні для придбання об`єкту), за підсумками листопаду становив 1-1,5 місяця. Тоді як операція «взамін», що включала 3-4 ланки в ланцюжку, могла збільшити термін реалізації об`єкту до 2-3 місяців – оскільки, якщо хоча б одна ланка з якоїсь причини випадала, ланцюжок доводилося вибудовувати наново.

«Ланцюжки іноді не зростаються і перетворюються на так звані «гойдалки» – на їх побудову потрібно багато часу», - зазначають фахівці компанії.

У цілому кількість операцій «взамін» за підсумками місяця становила 40% від загального числа операцій купівлі-продажу, проведених за участю фахівців компанії.

«Тенденція зростання операцій «взамін», найімовірніше, збережеться і в майбутньому. Багато в чому цьому сприяє істотне скорочення розміру доплат, необхідних для поліпшення житлових умов, а також відносна стабільність цін на житло», - вважають фахівці агентства.

Довідка УНІАН. Мережа агентств нерухомості Real Druzi – українська компанія, основною сферою діяльності якої є надання сервісів у сфері купівлі-продажу і оренди житлової і комерційної нерухомості. У базі компанії представлено понад 20 000 об`єктів житлової і комерційної нерухомості м. Києва і Київської області.