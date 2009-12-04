Львівська залізниця відміняє деякі приміські потяги

Львівська залізниця (ЛЗ) через борги обласних державних адміністрацій за перевезення пасажирів пільгових категорій буде змушена вдатися до анулювання деяких дизель- і електропоїздів.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі державного територіально-галузевого об`єднання «Львівська залізниця».

Як відзначають у прес-центрі, щодоби збитки Львівської залізниці від приміських перевезень зростають і вже становлять 1 млн. 377 тис. грн. (минулого року ця цифра дорівнювала 950 тис. грн.). Також понад 16 млн. грн. збитків ЛЗ зазнала від перевезень студентів вищих навчальних закладів і професійно-технічних училищ.

За підсумками 10 місяців 2009 роки залізниця надала зазначені послуги на суму 20 млн. 323,4 тис. грн., а одержала компенсації від Міністерства освіти і науки у сумі 4 млн. 039,3 тис. грн. Таким чином, непокрита сума становить 16 млн. 284,1 тис. грн.

За підсумками 11 місяців 2009 року повністю розрахувалися із залізницею лише Львівська, Тернопільська і Волинська області. Решта областей Західної України мають значну заборгованість: Закарпатська відшкодувала 73,9% передбачених коштів, Чернівецька – 84,6%, Івано-Франківська – 89,5%. Однак найгіршою є ситуація з розрахунками Рівненської ОДА – там витрати залізниці на перевезення пільговиків відшкодували лише на 64%.

У прес-центрі відзначають, що у разі невиконання умов співпраці обласними адміністраціями залізничники, щоб скоротити збитки від перевезень в приміському повідомленні, змушені вдатися до анулювання деяких дизель- і електропоїздів. Враховуючи суми заборгованості, найімовірніше, в Рівненській області доведеться відмінити п`ять або шість потягів, інші області-боржники можуть втратити по три потяги.