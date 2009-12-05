У Київському зоопарку запевняють, що ведмідь Ося помер від пневмонії

У Київському зоопарку від пневмонії помер 20-річний уссурійський білогрудий ведмідь Ося.

Про це пише газета "Сегодня" (№270 від 5 грудня 2009 р.).

За інформацією видання, таким чином, тепер у столичному звіринці з ведмедів цього рідкісного виду залишилися всього дві пари тварин, які навіть занесені до Червоної книги.

У свою чергу, зоозахисники й колишні співробітники зоопарку стверджують, що Ося помер через погані умови утримання.

«Можна сказати, що в зоопарку на одного в`язня стало менше. Він уже роки два хворів на запалення легенів, його лікували. Взагалі на застудні захворювання в зоопарку хворіють усі ведмеді та інші тварини, які перебувають у тісних і сирих клітках. Ведмедів утримують у внутрішньому дворику ведмежатника, куди майже не доходить сонячне світло», - заявив газеті звільнений нещодавно зі скандалом колишній завідуючий просвітницьким відділом зоопарку Сергій ГРИГОР’ЄВ.

Разом із тим у зоопарку запевняють, що причина не в умовах, а у віці тварини, що й посилило його хронічну хворобу.

«Ося помер у четвер вранці, йому було 20 років. Треба сказати, що білогруді ведмеді живуть 24-25 років максимум, тому він був уже немолодим. Ося хворів на хронічну пневмонію, лікарі й так наскільки могли підтримували його, але після трьох років хвороби він помер», - повідомила «Сегодня» директор зоопарку Світлана БЕРЗІНА.

За її словами, в зоопарку є ще дві пари таких же молодих білогрудих ведмедів і скоро їх може стати більше. «Ми їх спеціально не спарюємо, оскільки для поповнення ведмедячої сім`ї поки немає місця. Хоча на білогрудих ведмежат у нас вже є замовлення від інших зоопарків. Сподіваємося, що навесні, коли відкриємо новий павільйон для ведмедів, у наших пар з`являться дітки», - поділилася планами С.БЕРЗІНА.