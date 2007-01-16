Проїзд у київському метро подорожчає вдвічі

«Вартість проїзду в метро складе одну гривню. Нам би потрібно було півтори гривні, але ми ж бачимо, що людям це буде важко», — заявив заступник глави столичної міськадміністрації з питань транспорту Іван Салій.

Як пише газета «Дело», чиновник повідомив, що керівництво міста вже доручило транспортному управлінню міськадміністрації розробити проект нових тарифів на проїзд на всіх видах комунального транспорту. Але в першу чергу будуть підвищені тарифи на проїзд у київській підземці. За попередньою інформацією, подорожчання відбудеться вже до кінця першого кварталу 2006 року.

«Стан київської підземки такий, що далі ним не можна нехтувати», — пояснює аргументи влади Салій. Він пояснює необхідність підвищення тарифів тим, що експлуатація столичного транспорту практично не дотується столичним бюджетом. У бюджеті Києва на 2007 рік передбачено 453 млн. грн. для фінансування комунального транспорту (на 107 млн. більше, ніж у 2006 році). Проте, на думку головного транспортника столиці, для покриття реальних витрат транспортних підприємств необхідно ще 300 млн.

Наразі чиновник не повідомив усіх точних цифр майбутнього підвищення, проте начальники столичних депо як один запевняють, що тарифи мають підвищитися як мінімум удвічі. «У нас величезне недофінансування, рухомий склад у жалюгідному стані, а єдиний прибуток — від квитків», — відзначає джерело в Куренівському тролейбусному депо.

Колишній мер Києва Олександр Омельченко також намагався підвищити транспортні тарифи ще в 2003 році. Тоді вартість проїзду в столичному міському транспорті (наземному і підземному) повинна була скласти 80 копійок, але з різних причин залишалася незмінною (50 копійок) до цих пір.

В той же час зараз колишній київський градоначальник Омельченко вважає, що «підвищити тарифи на проїзд відразу ж після підвищенням цін на житлово-комунальні послуги — це фінансове вбивство киян».

З екс-мером погоджуються і опозиційні депутати Київради. «Тарифи на проїзд підвищувати треба, але це невчасно. Необхідно провести точні розрахунки, подивитися прибуток», — відзначає Юрій Дмитрук, депутат Київради від Блоку Юлії Тимошенко.

Депутат Київради Михайло Бродський також не заперечує, що вартість проїзду потрібно підвищувати. «Це факт. Але гроші від підвищення будуть вкрадені, це — теж факт», — пояснює депутат. Він також стверджує, що будь-яке подорожчання послуг повинне відповідати рівню зарплат».

Обком