Євро на міжбанку пішло вниз

На міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9815/8,0050 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9815/8,0050 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Ціни на російську валюту впали до 0,2695/0,2705 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вниз – 11,8365/11,8740 грн./євро.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали до 1,4826/1,4828 дол./євро (п`ятниця, 4 грудня, - 1,5068/1,5070 дол./євро).

У п`ятницю, 4 грудня, Національний банк України вийшов на ринок із купівлею долара за курсом 7,9850 грн./дол., а також із продажем євро на аукціоні з ціною відсікання 12,0830 грн./євро.