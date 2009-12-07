Попри кризу малий бізнес вижив?

Цього року зростання малих підприємств і приватних підприємців призупинилося, але негативної динаміки поки не спостерігається. Такого висновку дійшов тижневик «Коментарі:», спираючись на інформацію з регіонів.

У середньому, кількість нових суб’єктів підприємницької діяльності в областях скоротилася в 1,5-2 рази, а свою діяльність припинили на 10–25% більше підприємців, ніж торік. Тобто, як припускає видання, кількість малих підприємств залишиться на попередньому рівні - майже 2,6 млн.

Зараз основний потік нових підприємців припадає на менеджерів середньої і нижче середньої ланки, які через кризу втратили роботу, але мають деякі заощадження і так перечікують нелегкі часи.

Саме вони першими зорієнтувалися в ситуації і почали займати раніше не характерні для українського малого бізнесу ніші. «Коментарі:» називають три такі напрямки. Перший — «ремонтний» бізнес, оскільки під час кризи споживачі частіше ремонтують замість того, щоб купити нове. Другий напрямок - це стоки й секонд-хенди. Від початку кризи популярність такої торгівлі серйозно зросла, і зараз звичним явищем стали не тільки речові стоки, але й магазини зниженої в ціні побутової техніки або техніки, що була у використанні. Зросла популярність і комісійних магазинів, які здавалося б давно відійшли в минуле. Щоправда, тепер вони більш орієнтовані на вузькі сегменти - побутова техніка, мобільні телефони, речі для дітей. І третій напрямок - прокат. Про загальнодоступний прокат авто наразі не йдеться, зате популярним стає спорядження для активного відпочинку (лижі, лижні костюми, акваланги й т.д.), дрібна побутова техніка (як правило, беруть «на пробу», чи варто таке купувати) і дорогі, але нечасто використовувані дитячі речі (автокрісла, похідні манежі-ліжка, рюкзаки).

Водночас, відзначає видання, лідери зростання малого бізнесу тимчасово відходять на другий план. Якщо ще в 2007 році і в першій половині 2008 року такі сектори як операції з нерухомістю, фінанси й будівництво значно нарощували свою частку в малому бізнесі, то зараз завмерли. Завмирання замість істотного спаду (як це відбувається в цих галузях у цілому) очевидно пов’язане саме з тим, що фактично приватні підприємці не займаються подібними операціями. Ці ніші надійно займає великий бізнес, що шляхом дроблення підприємства мінімізував податки, і зараз тим більше не збирається виходити з тіні.

Як пишуть «Коментарі:», загальні показники малого бізнесу в 2009 році можуть виявитися навіть кращими, ніж у докризовий 2007 р. Тоді малі підприємства вийшли на рекордний негативний результат своєї діяльності “мінус” 2 млрд. грн. Причому найнегативніші показники фінансового сальдо показали малі підприємства в будівництві (1,2 млрд.), торгівлі автомобілями (1 млрд. грн.) й операціями з нерухомістю (1,2 млрд.).