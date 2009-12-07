Топ-5 «антигрипозних» безглуздих ініціатив влади

Тижневик «Коментарі:» визначив п’ятірку безглуздих ініціатив влади під час антигрипової кампанії.

1. Чума чи грип.

У розпал епідемії грипу губернатор Одеської області Микола СЕРДЮК взяв на себе зобов’язання заснувати регіональний інститут грипу на базі Одеського науково-дослідного протичумного інституту імені Мечникова. «Ми не чекатимемо чуми або холери, а створимо умови, щоб цей інститут працював, у тому числі і як противірусний», - заявив голова ОДА. Однак директор протичумного інституту Сергій ПОЗДНЯКОВ трохи охолодив губернаторський антигрипозний запал, повідомивши, що не займатиметься вивченням респіраторних вірусів без відповідного рішення МОЗ. «Ініціатива місцевої влади, звісно, чудова, але зараз наша мета - вивчення особливо небезпечних бактерій», - пояснив директор.

2. «Цілителі в погонах».

Працівників Запорізької митної служби зобов’язали по-своєму боротися зі свинячим грипом. Відповідно до плану профілактичних заходів запобігання захворюванням на грип А/H1N1, запорізькі митники отримали право на свій розсуд виявляти хворих з підозрою на грип, у тому числі транзитників, під час здійснення прикордонного й митного контролю. У випадку виявлення хворих з підозрою на грип і осіб, що перебували з ними в контакті, працівники митниці були зобов’язані проводити ізоляційно-обмежувальні заходи, після чого оперативно інформувати медиків, санітарно-карантинні підрозділи, заклади санітарно-епідеміологічної служби й територіальні органи охорони здоров’я. Таким чином, будь-який громадянин, що чхнувши, ризикував стати жертвою медичних фантазій якогось «цілителя в погонах».

3. Дозволи на проведення новорічних ранків.

Санітарно-епідеміологічна служба Криму згадала наказ МОЗ 1996 року й зібралася заборонити проведення новорічних ранків у дитячих садках і школах у зв’язку із загрозою епідемії грипу й ГРВІ. При цьому звичайні заняття в школах і садках проводяться без будь-яких обмежень. За словами головного санітарного лікаря АРК Марії КРОВ’ЯКОВОЇ, цього року отримувати дозволи на проведення новорічних заходів у навчальних закладах їхнім керівникам доведеться в індивідуальному порядку. Одним з основних критеріїв, якими керуватиметься СЕС у даному питанні, стане рівень опалювальності актових залів, у яких заплановані святкові заходи.

4. Водій без маски – зняти автобус з рейсу.

У Чернівцях через недотримання масочного режиму водіями пасажирського транспорту з рейсів знімали не водіїв, але й автобуси. Щодня за тим, щоб водії носили маски й проводили дезінфекцію салонів автобусів, стежили спеціальні рейдові бригади. Піком їхньої боротьби стало 14 листопада, коли тільки в напрямку Калинівського ринку з рейсів зняли 32 автобуси. При цьому чернівецьку владу зовсім не хвилювало те, що від таких заходів страждали звичайні пасажири, а транспорт, що залишився на рейсі, виявився переповненим. Що, у свою чергу, лише сприяло поширенню грипу й ГРВІ.

5. Закриття ринків.

У зв’язку з епідемією грипу влада Івано-Франківської й Львівської областей вирішила закрити всі ринки на своїх територіях. Приклад колег зібралися наслідувати чиновники й в інших регіонах. Голова Держкомітету з питань регуляторної політики й підприємництва Олександра КУЖЕЛЬ навіть змушена була розіслати листи головам ОДА, у яких закликала місцеву владу не закривати ринки через епідемію грипу, а просто просити людей одягати маски. На думку О.КУЖЕЛЬ, ринки в цьому контексті нічим не відрізняються від підприємств, а для дотримання карантину зовсім не обов’язкові настільки жорсткі заходи.