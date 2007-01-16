Державних і приватних нотаріусів зрівняли в правах

Кабінет міністрів України прийняв законопроект про зміни до закону «Про нотаріат», яким зрівнюються у правах державні і приватні нотаріуси.

Про це повідомив журналістам міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Згідно з текстом законопроекту, який має в своєму розпорядженні УНІАН, уряд доповнив перелік підстав для припинення нотаріальної діяльності пунктом про безпідставну відмову в здійсненні нотаріальних дій.

Крім того, Кабмін пропонує підвищити розмір страхового мінімуму при здійсненні нотаріальних дій зі 100 до 500 мінімальних заробітних плат, а також збільшити термін стажування нотаріусів з 6 місяців до 2 років. Крім того, згідно із законопроектом вводиться стаття, яка регламентує підстави, за яких може бути припинена приватна нотаріальна діяльність.