Державних і приватних нотаріусів зрівняли в правах
Кабмін прийняв зміни до закону
Кабінет міністрів України прийняв законопроект про зміни до закону «Про нотаріат», яким зрівнюються у правах державні і приватні нотаріуси.
Про це повідомив журналістам міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.
Згідно з текстом законопроекту, який має в своєму розпорядженні УНІАН, уряд доповнив перелік підстав для припинення нотаріальної діяльності пунктом про безпідставну відмову в здійсненні нотаріальних дій.
Крім того, Кабмін пропонує підвищити розмір страхового мінімуму при здійсненні нотаріальних дій зі 100 до 500 мінімальних заробітних плат, а також збільшити термін стажування нотаріусів з 6 місяців до 2 років. Крім того, згідно із законопроектом вводиться стаття, яка регламентує підстави, за яких може бути припинена приватна нотаріальна діяльність.