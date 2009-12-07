Підприємства ТКЕ заборгували за газ 3,3 мільярда

Станом на 4 грудня ц.р., підприємства комунальної теплоенергетики України (без «Київенерго») з початку цього року спожили природного газу на суму 7 640,1 млн. грн., сплатили – на 6 466,2 млн. грн., зокрема 4 293,1 млн. грн. - за поточне споживання і 2 024,4 млн. грн. - в рахунок заборгованості за газ, спожитий у 2008 році.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.

Заборгованість підприємств ТКЕ за спожитий газ цього року становить 3,3 млрд. грн., загальна заборгованість – 4,7 млрд. грн.

Зокрема, найбільший обсяг заборгованості за спожитий газ у підприємств Дніпропетровської (1 028, 9 млн. грн.), Харківської (721, 7 млн. грн.), Донецької (634, 2 млн. грн.), Луганської (281, 7 млн. грн.), Запорізької (227, 6 млн. грн.), Одеської (198, 9 млн. грн.), Рівненської (156, 3 млн. грн.), Чернігівської (121, 7 млн. грн.), Черкаської (118, 1 млн. грн.), Львівської (116, 8 млн. грн.) областей.

За даними ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України», середній по Україні рівень розрахунків становить 56% (без урахування очікуваних пільг і субсидій і проведеної оплати в рахунок погашення боргу 2008 року).

При цьому нижче середнього рівень розрахунків за спожитий газ з початку цього року у підприємств Дніпропетровської (36%), Кіровоградської (42%), Закарпатської (43%), Луганської (48%), Херсонської (49%), Харківської (50%), Запорізької (52%), Черкаської (53%), Донецької (53%), Івано-Франківської (54%) областей і Києва 52%.