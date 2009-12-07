Студент застрелив одного та поранив двох хлопців

У Дніпропетровську 4 грудня ввечері під час сварки біля входу до ресторану готелю «Дніпропетровськ» 20-річний студент одного з місцевих ВНЗ убив з пістолета 21-річного знайомого та поранив двох хлопців.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС у Дніпропетровській області.

Усі учасники сварки були студентами. Злочинець затриманий правоохоронцями. У ході попереднього слідства виявлено, що затриманий скоїв злочин з хуліганських спонукань, відзначили в ЦГЗ.

За даним фактом слідчим відділом Жовтневого райвідділу міліції Дніпропетровська порушена кримінальна справа за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).