Україні потрібна ще одна спецслужба - перевіряти декларації

Головне управління Державної служби України ініціює проведення аудиту декларацій про доходи, які подають державні службовці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам керівник Головного управління Державної служби України Тимофій МОТРЕНКО.

За його словами, для реалізації цього процесу необхідно створити спеціальну службу, яка б займалася проведенням такого аудиту.

При цьому він зазначив, що служба може буде створена за рахунок кадрів, які вже працюють на державній службі.

У Головдержслужбі вважають, що необхідно прийняти спеціальний закон про декларування та аудит декларацій.