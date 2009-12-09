Ющенко про Тимошенко, держборг, "тактику навпаки" і самогубство

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прогнозує, що державний борг України до кінця року сягне 300 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив в інтерв’ю Сумській обласній державній телерадіокомпанії.

«Державний бюджет країни знаходиться в одних руках – прем’єр-міністра. Так говорить Конституція. Бюджетна, економічна, соціальна політика – це є політика прем’єр-міністра», - зазначив В.ЮЩЕНКО, додавши, що якість цьогорічного бюджетного процесу свідчить про невиконані службові обов’язки уряду та його керівника.

Причиною цього Президент назвав непрофесійне планування бюджету, внаслідок чого 50% видатків не мають реальних джерел надходжень. Шляхи, якими уряд виходить з цієї ситуації, констатував Президент, лише поглиблюють кризові економічні явища. Йдеться зокрема про зростання державного боргу (сума якого, за прогнозом В.ЮЩЕНКА, може до кінця року сягнути 300 млрд. грн.), вилучення економічного ресурсу в бізнесу через неповернення ПДВ.

«Обрана тактика «навпаки» – не підтримка фінансовим ресурсом економіки, а підтримка політики споживання», - переконаний В.ЮЩЕНКО. Він висловив упевненість, що політика популізму у сфері державних фінансів дискредитує Україну і робить біднішими громадян нашої держави.

«Країна, де така динаміка боргу, ніколи не буде здатна на зовнішньому ринку запозичити гроші. Це самогубство. Це PR-політика», - сказав Президент.