Херсонська ТЕЦ перейшла у власність Нафтогазу

ВАТ "Херсонська ТЕЦ" перейшло у власність НАК "Нафтогаз України".

Як повідомили УНІАН у Державній комісії України з цінних паперів і фондового ринку, 100% (118 млн. 966,248 тис. акцій) Херсонської ТЕЦ, які входили до статутного фонду НАК "Енергетична компанія України", перейшло до НАК "Нафтогаз України".

Як повідомлялося, за даними Херсонської облдержадміністрації, ВАТ «Херсонська ТЕЦ» з початку опалювального сезону 2008-2009 рр. збільшила борги за використаний газ перед постачальниками з 17 млн. грн. до 54 млн. грн. Зрештою, сума досягла 65 млн. грн.

На початок опалювального сезону 2009-2010 рр. сума боргу перед НАК "Нафтогаз України" становила 61 млн. грн. Керівництво ВАТ і мерія Херсона досягли угоди з Мінпаливенерго України з питання реструктуризації боргів ТЕЦ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою №1060 від 7 жовтня ц.р. вирішив передати в управління НАК «Нафтогаз України» ВАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ», ВАТ «Одеська ТЕЦ», ВАТ «Херсонська ТЕЦ», ВАТ «Харківська ТЕЦ-5».

Крім того, Кабмін також передав в управління НАК «Нафтогаз України» Лисичанську, Зуєвську, Миколаївську, Криворізьку теплоелектроцентралі, а також ТЕЦ «Кримських генеруючих систем».

Довідка УНІАН. У жовтні 2008 року НАК «Нафтогаз України» звернулася до Міністерства палива і енергетики з проханням передати в управління компанії державні теплоелектроцентралі.

На думку фахівців НАК, передача ТЕЦ в управління компанії дозволить безпосередньо перейти до виробництва теплової енергії. Крім того, подібні дії можуть привести до підвищення конкуренції між державними та іншими ТЕЦ. Як зазначили в «Нафтогазі», відповідним досвідом свого часу скористався російський «Газпром», що дало позитивні результати.