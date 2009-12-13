Кабмін дозволив закуповувати марлеві маски, вироблені в колоніях

Кабінет Міністрів України своєю постановою доручив Державному комітету України з державного матеріального резерву здійснити закупівлю в державний резерв на підприємствах установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби маски медичні марлеві за ціною однієї маски не більш як 0,79 грн. (включаючи витрати на доставку до місця зберігання).

Про це сказано в постанові Кабміну (№1334 від 2 грудня), текст якої опублікований у газеті «Урядовий кур`єр».

Згідно з документом, закупівля марлевих масок здійснюється Держкомрезервом без застосування процедури закупівель, яка визначена Положенням про закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Закупівля марлевих масок здійснюватиметься за рахунок невикористаних коштів, перерахованих Міністерством охорони здоров`я на закупівлю марлі відповідно до розпорядження Кабміну №1295 від 30 жовтня.