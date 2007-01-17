Азаров і Семенюк хочуть знати правду щодо підприємств-банкротів

Перший віце-прем`єр-міністр України, міністр фінансів Микола АЗАРОВ дав доручення Міністерству економіки підготувати доповідь про хід санації підприємств-банкротів державної і комунальної власності.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення М.АЗАРОВ дав під час зустрічі з представниками місцевих органів влади.

Доповідь з цього питання має бути підготовлена впродовж двох тижнів і представлена М.АЗАРОВУ.

У свою чергу, голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК з цього приводу сказала: «Сьогодні ми чітко бачимо, що підприємства банкроти, включаючи і державні, і комунальні, фактично ніким і нічим не управляються. Керівники санацією одержують ліцензію в Мінекономіки, самі розпоряджаються майном, самі відчужують майно, і фактично впливу немає жодного».