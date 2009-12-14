Газпром і Нафтогаз зустрілись у Брюсселі

Газова координаційна група ЄС обговорила з представниками “Газпрому” та “Нафтогазу України” питання постачання газу.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі, засідання групи відбулося сьогодні.

У ході засідання з представниками “Газпрому” Газова координаційна група обговорила прогноз постачання газу та попиту на газ взимку 2009-2010 років, а також інвестиційну стратегію компанії, як в Росії, так і в Європейському Союзі.

Під час зустрічі з представниками “Нафтогазу України” члени групи обговорили прогноз транзиту російського газу до Європи цієї зими.

Крім того, група продовжила оцінку готовності країн-членів ЄС до можливих переривань у постачанні газу і, зокрема, оцінила готовність до можливих газових криз країн Центральної та Південносхідної Європи, що постраждали від українсько-російської газової кризи у січні цього року.

Наступне засідання Газової координаційної групи відбудеться 12 січня.

Як повідомляв УНІАН, на початку цього року країни Європи на два тижні залишились без російського газу, що транспортувався територією України, через відсутність домовленостей між Росією та Україною про постачання газу.

Газова координаційна група ЄС була створена в 2006 році для забезпечення постачання газу.