Кушнарьова можна було врятувати? (поновлена)

Заступник міністра охорони здоров’я Валерій ІВАСЮК стверджує, що народний депутат України Євген Кушнарьов помер через неготовність районної лікарні міста Ізюм Харківської області надати повноцінну термінову допомогу в такому випадку.

Про це він повідомив у коментарі кореспонденту УНІАН.

За словами заступника міністра, на рівні районних лікарень обов’язково має бути сконцентрований потенціал, який не потребує втручання міністра.

Він пояснив, що якщо пацієнт у випадку, подібному до випадку Є.Кушнарьова, не помер упродовж перших двох годин, то це значить, що надія на його порятунок була.

При цьому В.ІВАСЮК зауважив, що Є.Кушнарьов прожив цілу добу і переніс дві операції.

У зв’язку з цим заступник міністра підкреслив, що це говорить про те, що депутат помер не від поранення, а безпосередньою причиною його смерті є крововтрата.

Він знову підкреслив, що будь-яка лікарня рівня районної має бути готова до надання допомоги у подібних випадках, зокрема, мати необхідний запас перевіреної крові.

«Рівень райлікарні має завжди бути готовий до таких випадків. Це неприпустимі речі», - сказав В.ІВАСЮК.

За його словами, «ми живемо у цивільному світі, у нас немає війни, але навіть під час війни є випадки, коли у подібних ситуаціях хворих рятують».

У зв’язку з цим В.ІВАСЮК додав, що зараз Україні необхідно думати не про лікарню майбутнього, а про лікарні сьогоднішнього дня.

Він сказав, що часто у летальних випадках лікарі говорять, що вони зробили все можливе. Однак, за словами В.ІВАСЮКА, у цьому випадку лікарі Ізюмської лікарні навряд чи можуть таке сказати.