Нацбанк хоче знати, куди пішли гроші на охорону

Національний банк України (НБУ) просить комерційні банки звітувати про обсяги коштів, виділених на поліпшення охорони приміщень банків і проведення операцій інкасації.

Про це йдеться у телеграмі Нацбанку №1 1-212/5747-23314, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Звіти мають бути складені до 11 січня 2010 року. Період складання звітів – за четвертий квартал 2009 року і плановані витрати у 2010 році з поквартальним розбиттям.

У телеграмі зазначається, що «внаслідок різкого збільшення числа нападів на банківські установи» Нацбанк України в 2009 році своїми постановами підвищив вимоги до технічного стану і організації охорони приміщень банків і проведення операцій з перевезення валютних цінностей і інкасації коштів у банках України.

Надання звітів здійснюється у рамках контролю за виконанням вищезгаданих нормативних актів.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада п.р. генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО зобов`язав своїх підлеглих до 1 грудня перевірити наявність у банківських установах систем охорони і порушити кримінальні справи у разі їх відсутності проти керівників банків за службову халатність.

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО підтримав ініціативу генпрокурора. При цьому він відзначив, що Верховна Рада не розглядає спеціально розроблений з цього приводу законопроект, а НБУ, незважаючи на неодноразове звертання і прохання з боку МВС, не дає відповідних доручень банкам.

Окрім того, 19 листопада в Донецьку Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що в масових пограбуваннях банків в Україні в першу чергу винні банкіри. За його словами, банкіри «вже відкрито заявляють, що не оплачуватимуть відеосистеми спостереження або інші попереджувальні заходи, тобто вони вважають, що сума вкраденого не така вже і значна порівняно з тією сумою, яку потрібно вкласти в безпеку».

На початку грудня п.р. Нацбанк звернувся до комерційних банків з проханням надати дані про злочинні напади на банківські установи протягом 2008 році і за 11 місяців поточного року.