В Україні будуть збудовані 10 корветів

Згідно з програмою створення кораблів класу «корвет», на Чорноморському суднобудівному заводі (ЧСЗ) до 2026 року планується збудувати 10 кораблів класу «корвет».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції директор департаменту розробок і закупівлі озброєнь і військової техніки Міністерства оборони України Володимир ГРЕК.

За його словами, перший корабель має бути збудований до кінця 2012 року, а загалом до 2017 року планується завершити будівництво чотирьох корветів. «У будівництві кораблів братимуть участь близько 30 вітчизняних підприємств. Озброєння для українських корветів поставлятимуть французькі компанії DCNS, MBDA, Eurotorp», – уточнив В.ГРЕК.

При цьому він зазначив, що для Міноборони дуже важливою є згода компанії «Смарт-холдинг», яка є основним акціонером Чорноморського суднобудівного заводу, будувати перший корабель впродовж 6 місяців без попередньої оплати. «Ми чудово розуміємо ризик несистемного фінансування цього проекту з боку держави. Те, що «Смарт-холдинг» узяла на себе відповідальність за фінансову підтримку будівництва, стало одним із найважливіших чинників при визначенні переможця конкурсу на будівництво корвета», – сказав В.ГРЕК.

Також він повідомив, що наступного року на виконання робіт з будівництва першого корабля з державного бюджету буде виділено близько 180-200 млн. грн. «На наш погляд, цього буде достатньо на першому етапі будівництва. У ході подальшої роботи буде остаточно визначена вартість робіт з будівництва самого корабля і вартість постачання озброєнь. Фіксована ціна будівництва одного корвета визначатиметься через місяць після здачі першого корабля», – уточнив В.ГРЕК.

За його словами, прогнозна ціна першого корабля становить близько 250 млн. євро. «Перший серійний корабель має коштувати близько 210 млн. євро, тоді як у Європі вартість подібних кораблів становить близько 300 млн. євро», – додав В.ГРЕК.

Як повідомляв УНІАН, у грудні цього року державна акціонерна холдингова компанія «Чорноморський суднобудний завод» виграла конкурс на будівництво серії військових кораблів класу «корвет» для Військово-морського флоту України.

Довідка УНІАН. ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» – одна з найбільших суднобудівних верфей України. Виробничі потужності заводу дозволяють виконувати замовлення на проектування, будівництво і ремонт суден будь-якої складності, аж до крейсерів-авіаносців і супертанкерів, і комплектувати їх за бажанням замовників.

90,25% акцій підприємства володіє ВАТ «Херсонський суднобудівний завод», який наприкінці 2007 року придбав цей пакет акцій у ВАТ «Судмашпром» (Миколаїв) на умовах узгодженого з Фондом держмайна України і Антимонопольним комітетом договору купівлі-продажу.

Херсонський суднобудівний завод і Чорноморський суднобудівний завод входять до складу суднобудівного холдингу ЗАТ «Смарт-холдинг», що формується.