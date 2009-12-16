Ющенко проведе традиційну зустріч з обдарованими дітьми
06:57, 16 грудня 2009Суспільство
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З нагоди Дня Святого Миколая
16 грудня о 10.30 Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе вже традиційну святкову зустріч з обдарованими дітьми з нагоди Дня Святого Миколая.
Як повідомили УНІАН у прес-служби глави держави, на зустріч запрошені переможці всеукраїнських, міжнародних конкурсів та олімпіад, чемпіони світу та Європи, лауреати міжнародних фестивалів з усіх регіонів України.
Зустріч відбудеться у Залі державних заходів Секретаріату Президента (вул. Банкова, 11).
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