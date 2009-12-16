Ющенко проведе традиційну зустріч з обдарованими дітьми

16 грудня о 10.30 Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе вже традиційну святкову зустріч з обдарованими дітьми з нагоди Дня Святого Миколая.

Як повідомили УНІАН у прес-служби глави держави, на зустріч запрошені переможці всеукраїнських, міжнародних конкурсів та олімпіад, чемпіони світу та Європи, лауреати міжнародних фестивалів з усіх регіонів України.

Зустріч відбудеться у Залі державних заходів Секретаріату Президента (вул. Банкова, 11).