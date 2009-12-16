Представники облгазів рушать до Кабміну

17 грудня 2009 року о 9.30 представники трудових колективів газових господарств України збираються на Майдані Незалежності та рушають колоною до основного місця проведення мітингу - будівлі Кабінету міністрів. Очікується прибуття близько 5 тисяч працівників зі всіх регіонів країни.

Основні вимоги від органів влади: вжити термінових заходів для покращення стану газових мереж в країні і не допустити росту аварійності, терміново переглянути тарифи на послуги компаній з газопостачання та газифікації, припинити злочинні експерименти в галузі під час опалювального сезону через створення нового незаконного посередника – «Нафтогазмережі».

З метою всебічного висвітлення громадянської позиції працівників трудових колективів галузі та рівноправного доступу працівників ЗМІ до інформації, Профспілка працівників газових господарств України організовує прес – майданчик, початок роботи об 11-00 під будівлею КМУ.

Контактна особа: Інна Максименко (050 445 26 49)