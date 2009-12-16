Суд скасував передачу бізнесменам об'єктів на набережній у Криму
19:08, 16 грудня 2009Суспільство
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Відправили на новий розгляд
Вищий господарський суд України скасував рішення про передачу комерсантам розташованих на набережній в Новому Світі (Судак, Крим) будинку для відпочинку, ангара для човнів і катерів та магазина-кафе.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму.
«Касаційна інстанція підтвердила доводи прокуратури про те, що претензії комерційної структури належним чином не підкріплено», - говориться в повідомленні.
Суд направив справу на новий розгляд.
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