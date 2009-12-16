Газпромзбут спростовує версію про тіньові схеми Тимошенко

ТОВ «Газпром збут Україна» (дочірня компанія ВАТ «Газпром») спростовує інформацію про нібито підготовку «тіньових схем» з перепродажу газу у підземних сховищах газу (ПСГ).

Про це УНІАН повідомили к прес-службі ТОВ «Газпром збут Україна».

У повідомленні наголошується, що власні запаси газу в ПСГ для гарантії безперебійних поставок споживачам в опалювальний сезон зараз формуються з ресурсів НАК «Нафтогаз України».

«Робота 100%-го дочірнього товариства «Газпрому» в Україні повністю відповідає європейському досвіду, де компанія представлена в капіталі компаній з дистрибуції природного газу в більш як двох десятках країн», - йдеться у повідомленні.

Компанія відзначає, що «Газпром збут Україна» - це серйозний гравець національного газового ринку, соціально відповідальна компанія. За неповних два роки своєї роботи до бюджетів різних рівнів було сплачено понад 0,5 млрд. грн. податків.

У повідомленні сказано, що компанія настійно просить окремих урядовців і експертів не спотворювати інформацію про її роботу і не втягувати її в політичні інсинуації.

Нагадаємо, сьогодні окремі українські ЗМІ поширили повідомлення з посиланням на одного з експертів, що «Нафтогаз України» може сплатити поставки природного газу в грудні за рахунок продажу значних об`ємів газу дочірньої компанії «Газпрому» в Україні – «Газпром збут Україна». За його словами, недоліком цієї схеми для України є те, що «Газпром збут Україна» придбає орієнтовно 4,6 млрд. куб. м газу у «Нафтогазу» за діючою у четвертому кварталі ціною - 208 дол. за 1 тис. куб. м, тоді як продавати цей газ він буде вже у новому році за цінами не нижче від 295 дол. за 1 тис. куб. м.

Крім того, напередодні про можливість укладення подібної операції повідомив і уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ. За його словами, «Газпром збут Україна» планує придбати газ в українських підземних сховищах за ціною четвертого кварталу 2009 року - 208 дол. за 1 тис. куб. м, а продавати українським підприємствам за цінами наступного року - 300-330 дол. за 1 тис. куб. м.

Довідка УНІАН. ТОВ «Газпром збут Україна» - дочірня компанія ВАТ «Газпром», створена для роботи на українському ринку на виконання Угоди про врегулювання відносин у газовій сфері між Україною і Російською Федерацією. Компанія має діючу ліцензію на поставку природного газу за нерегульованим тарифом.