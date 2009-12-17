Тимошенко: проблему з чергами на квартири можна вирішити

На сьогоднішній день є перспектива забезпечити людей, які тривалий час стоять у черзі на отримання житла, квартирами протягом трьох-чотирьох років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила вчора під час зустрічі з жителями Кагарлицького району Київської області.

Вона зазначила, що проблему черг можна буде вирішити шляхом розширення програми реалізації житла через Державну іпотечну установу (ДІУ).

«Ми можемо її (програму - УНІАН) багаторазово підсилити. Ми можемо цю програму зробити такою, що за три-чотири роки зуміємо вирішити житлові проблеми для черговиків, хоча вони 30-40 років не вирішувалися», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що до кінця року через іпотечну установу пільговим категоріям черговиків буде передано ще дві тисячі квартир, таким чином, за підсумками року через ДІУУ квартирами будуть забезпечені 5 тис. сімей пільговиків.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Луганській області Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла, що з березня Державна іпотечна установа зможе розширити свою діяльність і почати виділяти кредити молодим сім`ям для придбання житла. Вона підкреслила, що така практика може бути використана для всіх бажаючих придбати квартири.

Довідка УНІАН. Державну іпотечну установу в Україні створено постановою Кабінету Міністрів 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. По паперах видається 100% державна гарантія.

У червні Кабмін передав ДІУ з управління Міністерства фінансів в управління уряду.

На 17 липня ц.р. статутний фонд ДІУ становив 200 млн. грн.