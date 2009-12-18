Школи Дніпропетровська закрили на карантин

З 17 до 26 грудня у загальноосвітніх закладах Дніпропетровська оголошено карантин через підвищення захворюваності на ГРВІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської міської ради Олександр РУДЯК.

За його словами, у 74 школах в останні дні на заняттях були відсутні більш як 20% учнів, а у 61 школі припинили навчання 363 окремі класи.

Міська надзвичайна протиепідемічна комісія постановила продовжити протиепідемічний режим у дитячих садках, інтернатах, санаторіях, медичних закладах.

Вищі навчальні заклади Дніпропетровська усіх рівнів акредитації та технікуми самостійно можуть припиняти навчання в окремих групах, або на курсах, у разі відсутності на заняттях 20% студентів.

О.РУДЯК зазначив, що за останню добу до лікарів звернулися близько 3,3 тис. жителів міста, з них понад 50% неповнолітні. 62 дитини госпіталізовано.