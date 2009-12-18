У заторі на трасі Херсон-Миколаїв померла жінка

В автобусі, який прямував за маршрутом Одеса-Нікополь і опинився у заторі на трасі Херсон-Миколаїв, померла 62-річна пасажирка.

Як повідомило УНІАН джерело в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, «швидку» допомогу викликали, але проїхати до хворої автомобіль не встиг.

Як повідомлялося раніше, унаслідок сильних опадів і сніжних заметів на автодорозі Херсон-Миколаїв на ділянці Клапая - Посад-Покровське з 17 грудня утворився автомобільний затор. Працюють підрозділи облавтодору, МНС, ДАІ.

За даними Управління МНС у Херсонській області, на 08.00 у регіоні залишаються знеструмленими 35 населених пунктів, 20 населених пунктів без електрозв`язку

Сьогодні в області очікується часом сніг, вдень місцями сильний сніг. Завірюхи. На дорогах ожеледиця. Пориви північно-східного вітру 15-20 м/с