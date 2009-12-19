У Донецькій області вже 15 годин гасять пожежу на шахті

У Донецькій області на шахті «Південнодонбаська №3» (Держпідприємство «Донецька вугільна енергетична компанія») рятувальники вже 15 годин гасять пожежу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації, 18 грудня 2009 року на шахті «Південнодонбаська №3» о 21.35 виникла пожежа у вугільному бункері баштового копра скипового ствола. Були обірвані вугільні скипи. В момент пожежі в шахті знаходилося 162 чоловіки, які були своєчасно виведені на поверхню. Потерпілих немає.

На шахті працює комісія. Всі об`єкти життєдіяльності підприємства функціонують. Видобуток вугілля на шахті припинено.

За інформацією Центрального штабу державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, станом на 12.30 19 грудня гасіння пожежі на шахті триває.