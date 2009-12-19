У Луганську запровадили режим надзвичайної ситуації

На позачерговому засіданні виконавчого комітету Луганської міської ради прийняте рішення "Про приведення в дію режиму діяльності в надзвичайній ситуації".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганської міської ради.

Сьогодні вранці міський голова Луганська провів засідання оперативного штабу з локалізації наслідків сильного снігопаду і ліквідації комунальних аварій, що виникають. Були заслухані результати роботи за минулу ніч. Упродовж ночі працювала 31 одиниця техніки, продовжувалося розчищення вулиць від снігу, у тому числі і за допомогою залученої техніки МНС.

Зазначалося, що труднощі при розчищенні снігу і поновленні руху електротранспорту спричиняють машини, залишені на дорогах, у зв`язку з цим дане доручення ДАІ організувати роботу зі звільнення доріг від машин.

Міським головою поставлено завдання продовжити розчищати трамвайні шляхи, центральні вулиці для поновлення роботи тролейбусів. Було прийняте рішення звернутися до керівників хлібокомбінатів про збільшення норми випічки продукції для безперебійного забезпечення населення хлібом.

Слід додати також, що у Луганську біля залізничного вокзалу розгорнули перший пункт обігріву і харчування для бездомних громадян. Усіх бездомних громадян безкоштовно приймають також лікарні міста: 19 грудня - лікарні №3,2,7; 20 грудня - лікарні № 5,7,4,2.

За словами міського голови Луганська Сергія КРАВЧЕНКА, у кожному районі міста створений оперативний штаб, що працює з директорами підприємств. Міська влада звернулася по допомогу до ректорів вузів з проханням виділити студентів для очищення вулиць від снігу.

За інформацією відділу з питань НС Луганської міської ради, на основі даних Гідрометцентру, у ніч з 16 на 17 грудня випало 6,7 мм опадів, удень 17 грудня 22,6 мм і в ніч з 17 на 18 грудня 14,9 мм опадів, усього за цей період - 44,2 мм опадів при місячній нормі 43 мм. Висота сніжного покриву на ранок 19 грудня становить 36 сантиметрів.

На другу половину дня 19 грудня у Луганську оголошене штормове попередження. Очікується різке погіршення погодних умов, пориви вітру, сильні снігопади. У зв`язку з чим Луганський міський голова С.КРАВЧЕНКО звернувся до жителів із проханням по можливості залишатися у будинках, а у випадку виникнення аварійних ситуацій звертатися в міську аварійно рятувальну службу .