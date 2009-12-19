За добу зі снігового полону звільнили більше 7 тисяч людей

За останню добу в Україні від снігових заметів розчищено 938 км автошляхів, а за час рясних снігопадів - 1675 кілометрів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної служби автомобільних доріг України.

За її інформацією, завдяки вжитим заходам із заторів були вивільнені 4104 одиниці техніки та 7252 людини, у тому числі за останню добу 919 одиниць техніки та 2269 людей.

В Херсонській області було призупинено рух на автошляху Херсон – Миколаїв біля села Кисілівка, в заторі перебували 243 автомобілі та 470 чоловік. Із заторів були вивільнені 410 автомобілів та 855 чоловік, доставлені 2 тонни пального до автомобілів у заторах.

В Одеській області із заторів були вивільнені 2072 автомобілі та 3114 чоловік. У Миколаївській області з снігових заметів вивільнені 113 одиниць автомобільної техніки, надано допомогу 264 особам.

На території Донеччини утворилися 2 затори на автодорогах Слов’янськ – Донецьк – Маріуполь, біля села Оленівка, в сніговому полоні опинилися 500 автомобілів та 1480 осіб.

У Луганській області вивільнені з снігових заметів 239 одиниць техніки, надано допомогу 750 особам.

У Запорізькій області із затору на ділянці автомобільної дороги Бердянськ – Токмак, у районі села Юр’ївка, вивільнено 351 одиницю техніки.

Станом на 19-го грудня у Херсонській, Миколаївській, Донецькій, Одеській, Луганській та Запорізькій областях ліквідовані затори на автомобільних шлях державного значення.

Для попередження утворення заторів тимчасово обмеженно рух транспорту на небезпечних ділянках автомобільних доріг в Одеській, Донецькій та Миколаївській областях.

В Укравтодорі працює оперативний штаб із координації дій Служб автомобільних доріг та щодо ліквідації наслідків стихії, у цілодобовому режимі працює оперативна группа та «гаряча лінія» за номером (044) 287 11 40, 287-42-18.